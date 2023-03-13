Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и участница "Евровидения". А несколько лет назад артистку звали быть судьей проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения Анастасия начала активно освещать ситуацию в стране в своем блоге. А в этот раз Приходько решила показать, чем занимается сейчас, поделившись кадрами в Фейсбук.
"Начинаем подготовку к съемкам фильма «День когда мы были счастливы» главная героиня фильма Голливудская звезда Джои Кинг:))) Интересный опыт, но я хочу в Украину домой:))", - написала Анастасия в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Мы с нетерпением ждем премьеры нового фильма, уважаемая госпожа Анастасия!!!!! Вы просто - молодчинка!!!!";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Нужно выехать немедленно: новые жесткие правила вводят в области, что нужно знать украинцам
Взрыв прогремел на железной дороге, последствия серьезные: "Прервано снабжение…"
Стягивают новую живую силу: оккупанты в отчаянии придумали, кого еще отправить на войну
Трагически оборвалась жизнь звезды "Лиги смеха": Юрий Ткач поделился с украинцами горем
"Как я поняла, Анастасия играет украинку. Как что снималось во Львове и перед этим, Настя написала в комментарии, что она здесь не "фрау", то считаю надо посмотреть о чем речь!!!";
"Класс… Уже видно, что это будет суперовой фильм… Когда примерно будем смотреть?".
[embed]https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02v3M1qmhKcaXPvNw1yNFDbm5vwVXb1qegusDu63QryUxWSnPjgPJR9a5PDivSC2r8l&id=100007430375089&__cft__
Напомним, Приходько решила сменить профессию, удивив видом
А еще Politeka сообщала, что Приходько не смогла пройти мимо скандала с Ксюшей Манекен
Также Politeka писала, что Приходько припомнила главный позор Потапа после скандала с песней о волонтерах