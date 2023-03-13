Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и участница "Евровидения". А несколько лет назад артистку звали быть судьей проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения Анастасия начала активно освещать ситуацию в стране в своем блоге. А в этот раз Приходько решила показать, чем занимается сейчас, поделившись кадрами в Фейсбук.

"Начинаем подготовку к съемкам фильма «День когда мы были счастливы» главная героиня фильма Голливудская звезда Джои Кинг:))) Интересный опыт, но я хочу в Украину домой:))", - написала Анастасия в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мы с нетерпением ждем премьеры нового фильма, уважаемая госпожа Анастасия!!!!! Вы просто - молодчинка!!!!";

"Как я поняла, Анастасия играет украинку. Как что снималось во Львове и перед этим, Настя написала в комментарии, что она здесь не "фрау", то считаю надо посмотреть о чем речь!!!";

"Класс… Уже видно, что это будет суперовой фильм… Когда примерно будем смотреть?".

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