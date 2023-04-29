Украинская певица Анастасия Приходько, судья "Співають всі", рассказала о том, что ее американская виза была аннулирована из-за народного депутата и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Приходько заявила об этом в программе "Слава+", где объяснила, что она не может совершить гастрольный тур в США из-за этой ситуации.

Певица сказала, что Порошенко отомстил ей после того, как она выиграла судебное дело. В прошлом году Приходько должна была выступить на концерте в честь Дня Независимости Украины, но ее не пустили на самолет и сообщили, что ее виза была аннулирована.

Кроме того, Приходько отметила, что Порошенко не выплатил ей деньги, а его компании были признаны банкротами.

"И я потом узнала, что визу у меня забрали сразу после того, как я выиграла суд. Деньги он тоже не перевел", — добавила артистка. К слову, подобные слова Анастасии вызвали целый конфликт в сети:

«Причем здесь виза в Порошенко? Она так важна, чтобы такие махинации проводить? Очень странные выводы, что визу "забрали сразу после суда"; О Боже, какой бред! Какая виза и Порошенко? Визу ей аннулировали за какие-то нарушения, о которых она, конечно, не говорит;

Представила себе, как Порошенко звонит Байдену и говорит - аннулируйте Настуне визу; Предвыборная политика, уже началась!); Что? И тут Порох виноват??? Ну как он все успевает? 😂; Господи, опять во всем виноват Порошенко… Ну не смешно самим… уже доходит до абсурда».

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