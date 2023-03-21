Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была участницей Евровидения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения активно освещает происходящее в своем блоге. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Анастасия решила высказаться о песне "Я танцюю гопака".

"Ну эта песня нет отношения к украинскому народному как говорится! Потому что эти движения используют в "Русском танце Березка" а наши девушки в Украинских народных танцах этих движений не имеют! Поэтому где ленты на косах? Если уж играть в такие действия то надо до конца чтобы хотя бы твоя соседка тебе поверила)))) Потому в последнее время я не выпускаю песен! Ибо жду когда уже все сойдут с ума на фоне кто кого переплюнет и тогда будет мгновение когда люди захотят душевности, и слышно настоящую музыку, потому что в последнее время волна кто кого в украинской песне сделает просто перешла уже все пределы.", - написала Приходько в своем блоге.

Украинцы в комментариях начали активно обсуждать публикацию:

"Настя ... ваш шедевр с вашим вокалом как ворвётся в окна, в двери, в залы, в уши, в сердца и в кровь ... Что оглушат всех нашей украинской песней !!! Точно шедевр готов";

"Господи, который треш..... Вот вам и лучшее определение "Шароварщины" и "Байрактарщины"..... Гадко такое слышно.... Больше хайпа чем творчества..... И как на меня не очень хорошо получается петь в данной исполнительнице, более размахивается, чем поет..... Испанский стыд.....".

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