Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на Евровидении. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и с 14-го года занимается волонтерством. Не забывает Приходько и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анастасия поделилась видео, расскритиковав новую военную песню, которая появилась в украинском Интернете.
"Дикая дичка из головы не выходит пиксельная юбочка!
Я так понимаю началась в Украине новая музыкальная волна кто будет худший… Я думала после Гопака, Мама я волонтерила, Ванька встанька, Воздушная тревога дно уже пробито, а нет…. Они планомерно хотят пробить ядро земли….
А я извиняюсь, а наши ребята, что будут слушать после победы? Что слушать и разделять боль? Это блин? Да остановите вы эту фигню как-то!!!!", - написала Приходько и дала ссылку на новую песню, которая ей не понравилась.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Жили в недострое без коммуникаций: из "дома-свалки" в Киеве забрали младенца, в полиции показали кадры
Киевстар заблокировал некоторых абонентов: опубликован список номеров и кодов
Крупнейший завод горит в рф, его помощь оккупантам была огромной: первые кадры
Украинцам раздадут выплаты от международных организаций: кто получит деньги
Фанаты поставили лайки и написали комментарии под публикацией Анастасии:
"Я так понимаю, в музыке мы еще услышим и увидим много дерьма...";
"Фигня неостановима".
Напомним, Приходько решила попробовать себя в качестве актрисы, первые подробности
А еще Politeka сообщала, что Приходько решила сменить профессию, удивив видом
Также Politeka писала, что Приходько припомнила главный позор Потапа после скандала с песней о волонтерах