Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на Евровидении. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и с 14-го года занимается волонтерством. Не забывает Приходько и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анастасия поделилась видео, расскритиковав новую военную песню, которая появилась в украинском Интернете.

"Дикая дичка из головы не выходит пиксельная юбочка!

Я так понимаю началась в Украине новая музыкальная волна кто будет худший… Я думала после Гопака, Мама я волонтерила, Ванька встанька, Воздушная тревога дно уже пробито, а нет…. Они планомерно хотят пробить ядро земли….

А я извиняюсь, а наши ребята, что будут слушать после победы? Что слушать и разделять боль? Это блин? Да остановите вы эту фигню как-то!!!!", - написала Приходько и дала ссылку на новую песню, которая ей не понравилась.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии под публикацией Анастасии:

"Я так понимаю, в музыке мы еще услышим и увидим много дерьма...";

"Фигня неостановима".

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