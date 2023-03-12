Певица Анастасия Приходько удивила видом на новом фото, рассказав о своих новых планах.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на Евровидении. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото, где позировала с актером в немецкой военной форме.

"Мы здесь собрались на леопарде", - написала Приходько и рассказала, что приняла решение сняться в кино.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Неуместно это изложение. Настюша, мы боремся с новейшим фашизмом. Не подыгрывайте врагу";

"Кстати, - супер! Всё в стиле тех лет";

"тогда надо называть сообщение правильно, а не злобно глуповато";

"не все поймут, а враждебные мерзкие пропагандоны сделают из этого репортаж в свою пользу. Удачи Вам";

"Прекратить прения! Это фильм! Помните Ва-банк? «Я никогда больше не надену эту форму!». Так вот. Настя - патриот и добрая душа. Не надо манипулировать. А Леопарды конечно придется закрашивать. И еще. Хьюго Босс говно не шьет! Дай Бог чтобы немцы из своего сознания вычеркнули нацизм как язву! Чего не скажешь про московитов. Те переняли эстафетную палочку".

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