Українська співачка Анастасія Приходько у програмі "Слава+" під час інтерв'ю не могла не згадати конфлікту з колегою Олексієм Потапенком. За словами артистки, Потап неодноразово висловлював негативну думку про неї та наполягав на тому, щоб вона не брала участі у проектах на каналі.

Вона також згадала про конфлікт, який стався між ними у Палаці Україна та про ще одну зустріч у Криму. Анастасія зазначила, що Потап показав непристойне ставлення до неї як до жінки, і вона не має поваги до такої людини.

Вона також висловила своє невдоволення піснею Потапа під назвою "Волонтер", яка, на її думку, є низькопробною та свідчить про те, що Потап не розуміє, що відбувається у світі.

"Я його не чіпала. Але коли він почав робити факап за факапом, пішов у рознесення. І його пісня Волонтер це просто дно. У мене поваги до такої людини немає», - додала Приходько.

Приходько розповіла, що її витрати на життя становлять менше ніж тисячу доларів на місяць, не включаючи комунальні послуги. Ці гроші йдуть на їжу для неї, її трьох дітей, її чоловіка, бабусю та ще одну дорослу людину.

Співачка та її чоловік збудували свій заміський будинок у 2018 році, де вони живуть зараз. Будинок оточений доглянутим садом, також має критий басейн.

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