Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Слава+" в время интервью не могла не упомянуть конфликт с коллегой Алексеем Потапенко. По словам артистки, Потап неоднократно высказывал негативное мнение о ней и настаивал на том, чтобы она не участвовала в проектах на канале.

Она также упомянула о конфликте, произошедшем между ними в Дворце Украина и о еще одной встрече в Крыму. Анастасия отметила, что Потап показал непристойное отношение к ней как к женщине, и она не имеет уважения к такому человеку.

Она также выразила свое недовольство песней Потапа под названием "Волонтер", которая, по ее мнению, является низкопробной и свидетельствует о том, что Потап не понимает, что происходит в мире.

"Я его не трогала. Но когда он начал делать факап за факапом, пошел в разнос. И его песня Волонтер это просто дно. У меня уважения к такому человеку нет», — Добавила Приходько.

Приходько рассказала, что ее расходы на жизнь составляют менее тысячи долларов в месяц, не включая коммунальные услуги. Эти деньги уходят на еду для нее, ее троих детей, ее мужа, бабушку и еще одного взрослого человека.

Певица и ее муж построили свой загородный дом в 2018 году, где они живут сейчас. Дом окружен ухоженным садом, а также имеет крытый бассейн.

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