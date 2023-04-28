Украинская певица Анастасия Приходько в программе "Слава+" в время интервью не могла не упомянуть конфликт с коллегой Алексеем Потапенко. По словам артистки, Потап неоднократно высказывал негативное мнение о ней и настаивал на том, чтобы она не участвовала в проектах на канале.
Она также упомянула о конфликте, произошедшем между ними в Дворце Украина и о еще одной встрече в Крыму. Анастасия отметила, что Потап показал непристойное отношение к ней как к женщине, и она не имеет уважения к такому человеку.
Она также выразила свое недовольство песней Потапа под названием "Волонтер", которая, по ее мнению, является низкопробной и свидетельствует о том, что Потап не понимает, что происходит в мире.
"Я его не трогала. Но когда он начал делать факап за факапом, пошел в разнос. И его песня Волонтер это просто дно. У меня уважения к такому человеку нет», — Добавила Приходько.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
"Ужасное начало дня": появились кадры с места гибели молодой женщины и ребенка
"Запад очень сильно подводит Украину": эксперт раскрыл, что на самом деле происходит
Землетрясение всколыхнуло Украину: кто из оказался в эпицентре событий, детали
Оборвалась жизнь знаменитого комика: Андрей Данилко поделился трагическим известием
Приходько рассказала, что ее расходы на жизнь составляют менее тысячи долларов в месяц, не включая коммунальные услуги. Эти деньги уходят на еду для нее, ее троих детей, ее мужа, бабушку и еще одного взрослого человека.
Певица и ее муж построили свой загородный дом в 2018 году, где они живут сейчас. Дом окружен ухоженным садом, а также имеет крытый бассейн.
Напомним, Приходько жестко высказалась о новой украинской музыке
А еще Politeka сообщала, что Приходько разнесла песню "Я танцюю гопака"
Также Politeka писала, что Приходько решила попробовать себя в качестве актрисы, первые подробности