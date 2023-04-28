Хореограф, учасник багатьох сезонів проєкту "Танці зі зірками" Влад Яма, який втік до США, розгнівав українців новим постом.

На своїй сторінці в Instagram Влад Яма, який одразу після повномасштабного вторгненння рф поїхав за кордон і поки не збирається повертатися в Україну, розмістив дивний і недоречний пост.

Поки мільйони українців страждають від наслідків російської агресії, танцюрист, ніби знущаючись, показав архівне фото зі зйомок шоу "Хто зверху", на якому він без футболки намагається втриматися на гладкій поверхні під нахилом.

"Тримаємось", — написав Влад Яма під світлиною.

Зазвичай артист намагається видаляти всі гнівні коментарі під своїми публікаціями, але цього разу не витримав шквалу обурення українців і вирішив відповісти.

"Тримайтесь міцно. В Америці зараз чи не найважчі часи";

"Воно виявилось ще хворішим, ніж здавалось 😮";

"Добре триматися в Маямі, приїдьте в Україну, потримайтеся тут";

"Якщо чесно, ставився до вас добре як до земляка із Запоріжжя, але після війни сумніваюсь, що ви будете мати таку медійну популярність як до цього, але ви зробили свій вибір", — написали зірці в коментарях.

На це Влад Яма заявив, що "безпека сім‘ї - найголовніше", а за інших він не відповідає. Але, очевидно, така відповідь ще більше розлютила підписників, адже якби всі так вважали, то Україну було б нікому захищати.

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