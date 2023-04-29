Телеведуча та блогер Леся Нікітюк поділилася у соціальній мережі Інстаграм кадрами з чергового культурного відпочинку. Артистка показала кілька нових знімків із особистими зауваженнями.

«Сьогодні відкриття виставки «Чумацька ікона на рибі» Ви колись востаннє в музей ходили? Я – повірте так само. Усі експонати були врятовані з Херсонського музею, а один увесь цей час був у моєму холодильнику.

Мати Божа на камбалі-ікону я придбала ще 3 роки тому, коли знімали Херсонщину.. тоді й познайомилася з визначною художницею нашого часу oksanart_ ❤️ і тепер ікона частина експозиції! Обов'язково завітайте до Музею історії міста Києва» - поділилася Леся.

У мережі почали реагувати, багато хто навіть був обурений:

«Божа Мати на рибі???? 😳; Таке вже марення малюють, у рибі, в голові ... є інші місця де можна намалювати; Це ж що з Ле Маршрутки 1 сезону?; Це Богохульство! Зображення ікони Божої Матері на рибі!

Ой, Лесю, втрачаєш обличчя 😢. Даремно ти цим зловживаєш. Ти красуня; Не впізнала 😢 таку красу вбили.. ці наколоті губи ((»).

За словами Нікітюк, тримати себе у чудовій формі їй допомагає відмова від хлібо-булочних виробів, рису, картоплі, печива, тортів та деяких видів м'яса. При цьому артистка не так сильно обмежує себе і намагається тримати якийсь баланс.

Нагадаємо, у Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.