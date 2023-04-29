Дружина українського телеведучого таких популярних проектів, як "Холостяк" та "Холостячка", Григорія Решетника , відреагувала на трагедію, що сталася в Умані. Там російська ракета потрапила в житлову багатоповерхівку і вбила десятки українців. Христина Решетник не втримала емоцій, висловившись про те, що трапилося на своїй сторінці в Інстаграм.

Вона опублікувала кілька кадрів, зібраних про цей обстріл - там було відео з мешканкою зруйнованого будинку в Умані, яка зняла перші хвилини після обстрілу. А також повідомлення про померлих внаслідок удару дітей.

"Боже, скільки ще триватиме цей геноцид, скільки ще дітей має загинути???? Коли хтось зупинить їх, зупинить його…. Нехай увесь світ побачить, що відбувається щодня в Україні, ті, хто за кордоном, ті, хто тут - кричіть на весь світ про наш вселенський біль", - звернулася Христина Решетник.

Дружина Григорія Решетника додала, що сили після таких новин її покидають щоразу. Потім вони, звичайно, знову з'являються завдяки нашим захисникам, які там, у бою, щодня мстять за нас.

Сам телеведучий також додав у коментарях під публікацією дружини: "За сльози кожної української жінки та дитини – треба рвати цих виродків на шматки віками!".

Нагадаємо, що Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також Politeka писала, що дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.