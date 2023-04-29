Жена Григория Решетника добавила, что силы после таких новостей ее покидают каждый раз.

Жена украинского телеведущего таких популярных проектов, как "Холостяк" и "Холостячка", Григория Решетника, отреагировала на трагедию, произошедшую в Умане. Там, российская ракета попала в жилую многоэтажку и убила десятки украинцев. Кристина Решетник не сдержала эмоций, высказавшись о случившемся на своей странице в Инстаграм.

Она опубликовала несколько кадров, собранных об этом обстреле - там было видео с жительницей разрушенного дома в Умане, которая сняли первые минуты после обстрела. А также сообщение об умерших в результате удара детях.

"Боже, сколько еще будет продолжаться этот геноцид, сколько еще детей должно погибнуть???? Когда кто-то остановит их, остановит его…. Пусть весь мир увидит, что происходит каждый день в Украине, те, кто за границей, те, кто здесь - кричите на весь мир о нашей вселенской боли", - обратилась Кристина Решетник.

Жена Григория Решетника добавила, что силы после таких новостей ее покидают каждый раз. Потом они, конечно, снова появляются благодаря нашим защитникам, которые там, в бою, ежедневно мстят за нас.

Сам телеведущий также добавил в комментариях под публикацией жены: "За слезы каждой украинской женщины и ребенка – надо рвать этих ублюдков на куски веками!".

Напомним, что Решетник с женой эмоционально вспомнили о трагедии, произошедшей год назад.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Решетника преподала урок украинкам, какой должна быть семья.

Также Politeka писала, что жена Решетника рассказала о проблеме здоровья, с которой давно борется.