Володимир Дантес поділився спільним фото із Дашею Кацуріною, новою своєю коханою. Артист опублікував знімок у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Даша, з днем ​​народження) У нас майже немає спільних фотографій. Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємось))

Але в цьому і є якась наша особливість.. у нас немає часу на це)) ми намагаємося насолодитися один одним і прожити ці хвилини якомога якісніше. Я тебе дуже кохаю. PS Бажаю спільних фото зі мною", – написав Дантес у публікації.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, Лесю Нікітюк, Машу Єфросинину та інших зірок, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Як добре, що не облизуєте один одного) щастя вам";

"Нарешті видно, що Вова щасливий, а не стомлений стосунками";

"Це найуспішніший сезон Міняю Жінку";

"Такі ви гарні) навіть мов для цього не висуваєте";

"Я одна вважаю, що вони крутіші за Додо з Кацуріним!!!?";

"Вова, ти виграв у лотерею, Даша неймовірна, з днем ​​народження!";

"Коли Даша стане Гудковою";

"Найкраща пара, раді що ви вижили".

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