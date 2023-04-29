Володимир Дантес поділився спільним фото із Дашею Кацуріною, новою своєю коханою. Артист опублікував знімок у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Даша, з днем народження) У нас майже немає спільних фотографій. Це селфі зроблено влітку, коли ти поїхала зі мною вперше на концерт. І як ти знаєш, разом ми дуже погано фотографуємось))
Але в цьому і є якась наша особливість.. у нас немає часу на це)) ми намагаємося насолодитися один одним і прожити ці хвилини якомога якісніше. Я тебе дуже кохаю. PS Бажаю спільних фото зі мною", – написав Дантес у публікації.
Фанати, включаючи Віру Брежнєву, шеф-кухаря Ольгу Мартиновську, Лесю Нікітюк, Машу Єфросинину та інших зірок, поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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"Як добре, що не облизуєте один одного) щастя вам";
"Нарешті видно, що Вова щасливий, а не стомлений стосунками";
"Це найуспішніший сезон Міняю Жінку";
"Такі ви гарні) навіть мов для цього не висуваєте";
"Я одна вважаю, що вони крутіші за Додо з Кацуріним!!!?";
"Вова, ти виграв у лотерею, Даша неймовірна, з днем народження!";
"Коли Даша стане Гудковою";
"Найкраща пара, раді що ви вижили".
Нагадаємо, нова подружка Дантеса показала, чим краще за Дорофєєву.
А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес приголомшив українців кадрами із Донбасу.
Також Politeka писала, що Кацуріна розповіла, на що її надихнув коханий Дантес.