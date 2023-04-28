Новая подружка Владимира Дантеса Даша Кацурина поделилась новым фотосетом. Звезда опубликовала снимки в своем блоге Инстаграм, где делится всем интересным. На фото можно увидеть Дашу, сына Ивана и ее еду.

"Хочу оставить тут мой апрель", - написала Даша в публикации.

Фанаты, включая дочь Елены Кравец Машу, жену Дмитрия Монатика Ирину и Веру Брежневу, а также 22-летнюю избранницу Владимира Остапчука, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень аппетитная еда и прекрасный Иван. P.S. Хлеб на тарелке - эстетика";

"Никогда не писала Вам комментарии, но сейчас не могу удержаться.... Вы очень классная, смелая, яркая, стильная. Столько всего сделать за такое небольшое время жизни... Вы молодец, вдохновляете";

"Даша, Вы такая стройная, что кажется - это единственное блюдо, которое Вы съели в апреле";

"Сильная и независимая! То лучше, чем "завтраки на балконе")";

"Эти подколенки сейчас особенно актуальны";

"Но ведь хлеб на тарелке это не эстетика";

"Даша, это разрыв".

Стоит отметить, Даша Кацурина - известный ресторатор, которая недавно стала новой избранницей Владимира Дантеса после его развода с певицей Надей Дорофеевой, которая ушла к бывшему мужу Даши - Мише.

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