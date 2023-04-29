Владимир Дантес поделился совместным фото с Дашей Кацуриной, новой своей возлюбленной. Артист опубликовал снимок в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Даша, с днем рождения) У нас почти нет общих фотографий. Это селфи сделано летом, когда ты уехала со мной впервые на концерт. И как ты знаешь, вместе мы очень плохо фотографируемся))

Но в этом и есть какая-то наша особенность.. у нас нет времени на это)) мы стараемся насладиться друг другом и прожить эти минуты как можно качественнее. Я тебя сильно люблю. P.S. Желаю общих фото со мной", - написал Дантес в публикации.

Фанаты, включая Веру Брежневу, шеф-повара Ольгу Мартыновскую, Лесю Никитюк, Машу Ефросинину и других звезд, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Как хорошо, что не облизываете друг друга) счастье вам";

"Наконец-то видно, что Вова счастлив, а не утомлен отношениями";

"Это самый успешный сезон Меняю Женщину";

"Такие вы хорошие) даже языков для этого не выдвигаете";

"Я одна считаю, что они круче Додо с Кацуриным!!!?";

"Вова, ты выиграл в лотерею, Даша невероятная, с днем рождения!";

"Когда Даша станет Гудковой";

"Лучшая пара, рады что вы выжили".

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