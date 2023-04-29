Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі свого візиту на благодійний вечір, організований Ілоною Гвоздєвою.

Як видно, для вечірки, де зібралися знаменитості, Тетяна обрала розкішний і стильний образ. На ній елегантне чорне плаття до щиколотки, поверх якого вона накинула вільний піджак, а на ногах модні босоніжки на шпильках. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

Судячи з кадрів, TAYANNA був не просто гостею благодійної вечірки, а й виступала там, як співачка та спікер. У підписі до публікації артистка написала: "Цени каждый момент! Спасибо @ilonagvozdeva за приглашение на благотворительную мотивационную встречу UWU". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки.

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