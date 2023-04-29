Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего визита на благотворительной вечер, организованный Илоной Гвоздевой.

Как видно, для вечеринки, на которой собрались знаменитости, Татьяна выбрала роскошный и стильный образ. На ней элегантное черное платье до щиколотки, поверх которого она накинула свободный пиджак, а на ногах модные босоножки на шпильках. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

Судя по кадрам, TAYANNA был не просто гостьей благотворительной вечеринки, но и выступала там, как певица и спикер. В подписи к публикации артистка написала: "Цени каждый момент! Спасибо @ilonagvozdeva за приглашение на благотворительную мотивационную встречу UWU". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды.

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