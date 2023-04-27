Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами зі своєї подорожі до Барселони з благодійною метою.

Як виявилось, Наталка побувала у Барселоні зі своїми поетичними читаннями. Судячи з кадрів, вона чудово провела час – як під час виступів, так і після нього. На відео можна побачити, що акторка побувала біля моря, а також відвідала усі головні туристичні визначні пам'ятки мегаполісу. За словами актриси, вона була в Барселоні три дні і це її найулюбленіше місто, після Києва та Чернігова.

У підписі до публікації Денисенко розповіла: "Поки я їду в автобусі 16-ту годину і моє тіло офігіває. Ось вам 30 секунд з трьох днів в Барселоні (моє найулюбленіше місто, після Києва і Чернігова звичайно). Дуже рада, що знову туди потрапила, і ми змогли зробити вечір у підтримку українців, які змушені були тікати від агресії росіі. Хочеться ще раз туди повернутися, але вже літаком, по мирному небу України. Як вам краєвиди? Тільки пишіть в коментарях - ХОРОШІ слова, бо ви ж знаєте Інста".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Приїжджайте ще, будемо раді зустрічі".

"Дуже красиво".

"Все таке легке, чарівне, ніби і немає цього страху".

"Найкраща актриса".

"Неймовірно".

"Пейзажі бомбежні, просто немає слів".

"Наталочко, ти найкраща!".

"Вся палітра емоцій за три дні".

"Дуже люблю Барселону".

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