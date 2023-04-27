Популярна українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська , яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленькою дочкою Лаурою, на яких можна помітити, що маленька модниця вже експериментує із зовнішністю.

Як видно на деяких фото Слава знята з донькою, мабуть, на відпочинку. Судячи з геолокації, вони побували на одному з Канарських островів Тенеріфе. На знімках можна помітити, що дочка зірки Лаура у своєму юному віці вже експериментує із зовнішністю – у дівчинки вже є манікюр, а волосся пофарбоване у вогненно-рудий колір. Як раніше зізналася Слава, вона не забороняє дочці змінювати свої образи.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ви супер-мама, яка за дочку, її бажання та розвиток!".

"Мамине сонечко".

"Аріель".

"Дуже мила дівчинка".

"Їй дуже пасує".

"Красуня Аріель".

"Красуня".

"Ваша дитина як із казки".

"Дочка супер, не слухайте нікого".

Нагадаємо, "Зазнала його чарів": Боржемська із "Зважені та щасливі" розповіла, що їй захотілося зробити в Парижі.

Як повідомляла Politeka, "Які ви молодці": Цимбалюк із "Фортечної" похвалився нагородою, яку отримав від військових.

Також Politeka писала, що "Як багато людей…": Решетник із "Холостяка" розповів, що його здивувало на прогулянці у Києві.