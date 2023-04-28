Популярний український музикант та виконавець Позитив (Олексій Завгородний), який був солістом гурту "Время и Стекло", а під час війни пішов із продюсерського центру Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кумедним відео та розповів, як знімав кліп на першу сольну пісню.

Як виявилось, ролик, який показав Позитив, був знятий на вечірці після зйомок кліпу. На ньому артист знято разом зі своєю командою, і поки він на передньому плані співає, його колеги танцюють із запаленими на телефонах ліхтариками.

У підписі до публікації Олексій розповів про зйомки кліпу і назвав дату, коли чекати на прем'єру: "Три дні на локації – кліп на "Спалахи" відзнято. Відсвяткували тіктоком на нашому афтері й, здається, придумали новий тренд. Діставайте ліхтарики й спалахи та запалюйте під звук у ТТ. Реліз треку — 19.05".

Захоплені шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"З релізом чекаємо та кліп".

"Чекаю кліп!".

"Прихований неймовірний талант Позитиву розкрився!"

"Воу-воу, Позитив дає спеку!".

"Кайф! Чекаємо".

"Пазик, це твій вайб, тільки вперед".

"Клас, слухатиму!".

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