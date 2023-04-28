Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що 28 квітня стало чорним днем в новітній історії Умані – російська ракета після 4 ранку влучила в житловий будинок (відео 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз). Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих, серед яких 4 дітей (відео 3).

"Відео (4) Юлії з Умані з її першою реакцією на приліт ракети із побитої квартири вже обійшло весь світ, я маю на увазі, цивілізований світ. У місті оголосили триденну жалобу. Співчуття всім, хто втратив сьогодні рідних", — пише ведуча.

В Дніпрі російська ракета під час ранкового обстрілу вбила молоду жінку і її 3-річну дитину.

Загалом зранку 28 квітня росія випустила по Україні 23 ракети, і наші сили ППО збили 21 з них, 11 ракет збито лише над Києвом чи на підльоті до столиці, над Дніпром - 7 (фото 6). Уламками збитої ракети пошкоджено будинок на Київщині в місті Українка.

Собака на прізвисько Ніндзя тренерки Ольги Бібікової цілий день працювала на завалах в Умані у пошуках людей, а під кінець «робочого дня» досвідчена рятувальниця, яка допомагала і після землетрусу в Туреччині, заснула просто посеред натовпу (фото 8).

Боксер Олександр Усик побував на позиціях бійців ЗСУ і передав «вітання» окупантам. (відео 10).

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