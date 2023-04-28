В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что 28 апреля стало черным днем ​​в новейшей истории Умани – российская ракета после 4 утра попала в жилой дом (видео 2 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз). По состоянию на 20:00 было известно о 23 погибших, среди которых 4 детей (видео 3).

"Видео (4) Юлии из Умани с ее первой реакцией на прилет ракеты из побитой квартиры уже обошло весь мир, я имею в виду, цивилизованный мир. В городе объявили трехдневный траур. Соболезнования всем, кто потерял сегодня родных", — пишет ведущая.

В Днепре российская ракета во время утренних обстрелов убила молодую женщину и ее 3-летнего ребенка.

В общей сложности утром 28 апреля россия выпустила по Украине 23 ракеты, и наши силы ПВО сбили 21 из них, 11 ракет сбито только над Киевом или на подлете в столицу, над Днепром - 7 (фото 6). Обломками сбитой ракеты поврежден дом в Киевской области в городе Украинка.

Собака по кличке Ниндзя тренера Ольги Бибиковой целый день работала на завалах в Умани в поисках людей, а к концу «рабочего дня» опытная спасательница, помогавшая и после землетрясения в Турции, заснула прямо посреди толпы (фото 8).

Боксер Александр Усик побывал на позициях бойцов ВСУ и передал "привет" оккупантам. (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.