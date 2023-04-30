Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою Михайла Хоми із гурту Дзідзьо, насмішила українців новим відео.

Оля Цибульська вирішила підняти українцям настрій, розповівши про макіяж після 30. Відео зірка опублікувала у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На кадрах Оля розповідає про весь процес, жартуючи.

"На уста бежевий мат, на ЗСУ-донат", - написала Цибульська у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Лілію Ребрик та написали коментарі:

"Олю, на Вас подивишся, настрій піднімається! Дякую за позитив!";

"Супер! Про бежевий мат- це ну прям мегактуально!!! Оля - спасибо за настроение";

"Люблю Вас. підсіла на ці Ваші видосики. Ви молочинка";

"Юлю, дякую вам! Дуже піднімає настрій! Ви - Фея. Гарного настрою та позитиву!";

"Оооо "і пам'ятай ти не стара", яка стара)))...?? Старими в тридцять були тоді коли жили до 45))), а зараз до 100 живуть, ми зараз якраз з перехідного вийшли по ходу!" ;

"Супер, лю за ваше почуття гумору",

"Важливо запам'ятати. Дуже красива давно";

"Олю, ви запальничка. Дякую вам за нотку позитиву";

"Дякую за "красива давно", поповню лексику";

"Дякую за гарний настрій!! Ваші стосунки як завжди супер!!".

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