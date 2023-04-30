Оля Цибульська вирішила підняти українцям настрій, розповівши про макіяж після 30. Відео зірка опублікувала у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим. На кадрах Оля розповідає про весь процес, жартуючи.
"На уста бежевий мат, на ЗСУ-донат", - написала Цибульська у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Лілію Ребрик та написали коментарі:
"Олю, на Вас подивишся, настрій піднімається! Дякую за позитив!";
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Мобілізація в Україні: призов на військову службу хочуть перевести на інший рівень, що пропонують
Будинки у вогні: ворожа армія скинула авіабомби на мирних жителів, є загиблі
"Замість 150 атак стало 300": армія рф збільшила обстріли, в якому місті ситуація схожа з Бахмутом
"Утримати від просування": кілька країн включилися, щоб не дати ЗСУ звільнити Крим та Донбас
"Супер! Про бежевий мат- це ну прям мегактуально!!! Оля - спасибо за настроение";
"Люблю Вас. підсіла на ці Ваші видосики. Ви молочинка";
"Юлю, дякую вам! Дуже піднімає настрій! Ви - Фея. Гарного настрою та позитиву!";
"Оооо "і пам'ятай ти не стара", яка стара)))...?? Старими в тридцять були тоді коли жили до 45))), а зараз до 100 живуть, ми зараз якраз з перехідного вийшли по ходу!" ;
"Супер, лю за ваше почуття гумору",
"Важливо запам'ятати. Дуже красива давно";
"Олю, ви запальничка. Дякую вам за нотку позитиву";
"Дякую за "красива давно", поповню лексику";
"Дякую за гарний настрій!! Ваші стосунки як завжди супер!!".
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розповіла, як у неї стався "не рибний день"
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська розповіла, як зустріла військового та що зробила
Також Politeka писала, що Цибульська насмішила несподіваним одкровенням про дорослих леді.