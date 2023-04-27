Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила милое фото поделилась неожиданным откровением.

Как видно, на новой фотографии Оля запечатлена в домашней обстановке, она держит в руках чашку с чем-то вкусным. Перед камерой артистка появилась в черной кофточке и темно-зеленом теплом кардигане. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж и модные очки.

В подписи к публикации Цибульская поделилась неожиданным откровением: "У тебя сегодня рыбный или нет? В эру успешного успеха и активных женщин, имеющих стальные бомбоны и четкую схему действий на ближайшие 145 лет, очень сложно быть человеком. Той, которая боится, порой не знает, что делать, может наговорить глупостей. Той, которая не осознала себя в моменте, не поняла для какого внутреннего роста с самого утра все пошло по интимном месте. Той, которая не сделала 1000 дел в день и не нанимала кучу сторис по этому поводу. Точнее сделала, но ни одно из 1000 дел не удалось. Просто бывают дни, когда не клюет. У меня сегодня именно такой. Лет 10 назад я бы ныла. Искала в себе недостатки, анализировала кармические ошибки. А в 37… Я просто понимаю: бывает "не рыбный день". Со мной все ок. И с тобой все ок".

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