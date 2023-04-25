Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила сторис, в которой рассказала, как на прогулке с сыном встретила молодого военного.

По словам Оли, они с сыном Нестором выходили из торгового центра, когда заметили, что рядом идет молодой военный на протезе. Как с восторгом отметила артистка, шел он очень красиво. Оля предложила сыну подойти к парню и поблагодарить его.

"Мы подошли. Я говорю: "Спасибо, что вы нас защищаете. Берегите себя". А он так улыбнулся искренне. И глаза… полные слез. Я говорю Нестору: "Смотри, настоящие герои – не в книгах, не в сказках, а вот, среди нас". Люди, не стесняйтесь. Это так просто – подойти и поблагодарить. Я благодарю всех, кто на меня подписан, я знаю, что у меня в подписках много военных парней и девушек. Спасибо вам, что нас защищаете", - рассказала Цибульская в сторис.

Напомним, "Делаем, но не говорим об этом": Цибульская насмешила неожиданным откровением о взрослых леди.

Как сообщала Politeka, "Меня так бабушка одевала": Квиткова примерила новый образ с платьем и кедами, украинцы не стали молчать.

Также Politeka писала, что "Мечта сбылась": Боржемская из "Зважені та щасливі" похвасталась загадочным путешествием.