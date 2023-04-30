Украинская певица Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, насмешила украинцев новым видео.

Оля Цибульская решила поднять украинцам настроение, рассказав о мейкапе после 30. Видео звезда опубликовала в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На кадрах Оля рассказывает о всем процессе, подшучивая.

"На уста бежевый мат, на ЗСУ-донат", - написала Цибульская в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Лилию Ребрик и написали комментарии:

"Оля, на Вас посмотришь, настроение поднимается! Спасибо за позитив!";

"Супер! Про бежевий мат- це ну прям мегактуально!!! Оля - спасибо за настроение";

"Обожаю Вас. подсела на эти Ваши видосики. Вы молочинка";

"Юлю, спасибо вам! Очень поднимает настроение! Вы - Фея. Хорошего настроения и позитива!";

"Оооо "и помни ты не старая", какая старая)))...?? Стариками в тридцать были тогда когда жили до 45))), а сейчас до 100 живут, мы сейчас как раз из переходного вышли по ходу!";

"Супер, лю за ваше чувство юмора",

"Важно запомнить. Очень красивая давно";

"Оля, вы зажигалочка. Благодарю вас за нотку позитива";

"Спасибо за "красива давно", пополню лексику";

"Спасибо за хорошее настроение!! Ваши отношения как всегда супер!!".

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская рассказала, как у нее случился "не рыбный день"

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