Оля Цибульская решила поднять украинцам настроение, рассказав о мейкапе после 30. Видео звезда опубликовала в своем Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. На кадрах Оля рассказывает о всем процессе, подшучивая.
"На уста бежевый мат, на ЗСУ-донат", - написала Цибульская в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Лилию Ребрик и написали комментарии:
"Оля, на Вас посмотришь, настроение поднимается! Спасибо за позитив!";
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"Супер! Про бежевий мат- це ну прям мегактуально!!! Оля - спасибо за настроение";
"Обожаю Вас. подсела на эти Ваши видосики. Вы молочинка";
"Юлю, спасибо вам! Очень поднимает настроение! Вы - Фея. Хорошего настроения и позитива!";
"Оооо "и помни ты не старая", какая старая)))...?? Стариками в тридцать были тогда когда жили до 45))), а сейчас до 100 живут, мы сейчас как раз из переходного вышли по ходу!";
"Супер, лю за ваше чувство юмора",
"Важно запомнить. Очень красивая давно";
"Оля, вы зажигалочка. Благодарю вас за нотку позитива";
"Спасибо за "красива давно", пополню лексику";
"Спасибо за хорошее настроение!! Ваши отношения как всегда супер!!".
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