Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. С начала войны артистка начала создавать и публиковать в сети юмористические и жизненные ролики, чтобы поднимать настроение и боевой дух украинцев. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором рассказала, какая она леди.

Как видно на кадрах, Оля не спеша прогуливается по улице и увлеченно рассказывает о том, какая она леди. Перед камерой артистка появилась в длинном белом пальто, из-под которого выглядывает яркое розовое платье, а на ее ногах светлые ботинки на каблуках. Волосы певицы собраны в высокий небрежный пучок, а на ее лице легкий макияж.

"Как настоящая взрослая леди, я могу вечером выпить проссеко, а утром лупануть борща", - говорит Цибульская в ролике. А затем добавила в подписи к видео: "Что у тебя на завтрак?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Наши девочки могут все".

"Ольга озвучивает то, что мы делаем, но не говорим об этом".

"Тю, можно сразу лупануть борща после проссеко".

"А кусок торта слабо?".

"Я могу все это сделать с утра".

"Картошка со шкварками и огурцами".

"Все украинки такие леди".

"Украинка может все".

"А может быть и наоборот".

Напомним, "Красота неземная": разведенная Квиткова в маленьком черном платье подчеркнула идеальную фигуру.

Как сообщала Politeka, "Как мед": Цибульская в пятнистой блузе рассказала, какой должна быть настоящая женщина.

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