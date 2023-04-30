Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував кумедне відео, на якому засвітився в компанії Джамали та гурту TVORCHI.
Схоже, Костя побував на заході, пов'язаному із підготовкою до "Євробачення". У ролику він з'явився у компанії переможниці "Євробачення" Джамали та майбутніх учасників пісенного конкурсу від України – гурту TVORCHI. Схоже, вони позували на фото з фанатами.
У підписі до публікації Melovin написав: "А в твоїй компанії є друг, який завжди моргає на фото? Відмічай в коментарях! Бажаю @tvorchi_official надихнутись та надихнути інших! Запам‘ятайте кожну мить та творіть! Успіху на Євробаченні".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Дякую, Мел, за сьогоднішній вечір, відволіклася, кайфанула, зарядилася".
"Удачі Творчим на Євробаченні. Удачі тобі в Ліверпулі. Сьогоднішній виступ – просто бомба! Акустична імпровізація від Джамали була сюрпризом".
"Дякую за шалені емоції. Ти був неперевершений".
"Творчим бажаю знайти на Євробаченні те, що знайшов там ти. Кохання, визнання, своїх фанів у всьому світі. І це набагато більше ніж перемога".
"Класна у тебе компанія".
"Мені здається, стати частиною тусовки Євробачення – це вже супер успіх! А ти взагалі максимально органічно туди вписався, адже це тепер назавжди з тобою".
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