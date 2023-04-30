Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения"

Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал забавное видео, на котором засветился в компании Джамалы и группы TVORCHI.

Похоже, Костя побывал на мероприятии, связанном с подготовкой к "Евровидению". В ролике он появился в компании победительницы "Евровидения" Джамалы и будущих участников песенного конкурса от Украины – группы TVORCHI. Похоже, они позировали для фото с фанатами.

В подписи к публикации Melovin написал: "А в твоей компании есть друг, который всегда моргает на фото? Отмечай в комментариях! Желаю @tvorchi_official вдохновиться и вдохновить других! Запомните каждый миг и творите! Удачи на Евровидении".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Спасибо, Мэл, за сегодняшний вечер, отвлеклась, кайфанула, зарядилась".

"Удачи Творчим на Евровидении. Удачи тебе в Ливерпуле. Сегодняшнее выступление – просто бомба! Акустическая импровизация от Джамалы была сюрпризом".

"Спасибо за безумные эмоции. Ты был непревзойденный".

"Творчим желаю найти на Евровидении то, что нашел там ты. Любовь, признание, своих фанов по всему миру. И это гораздо больше чем победа".

"Классная у тебя компания".

"Мне кажется, стать частью тусовки Евровидения – это уже супер успех! А ты вообще максимально органично туда вписался, и это ведь теперь навсегда с тобой".

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