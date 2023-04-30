Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила добірку новин, що найбільш обговорюються, на вихідних.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко показала, як на території російської Пермі сталася пожежа на унікальному оборонному заводі (відео доступне в історії).

Сьогодні вранці безпілотні літальні апарати напали на нафтобазу в Севастополі (відео 1). Насправді це не просто нафтобаза (вона позначена на фото 2 бузковим кольором), а військовий об'єкт у містечку 810 бригади морської піхоти Росії, яке має бути особливо захищене, як пояснив аналітик Максим Майоров. Внаслідок цього було знищено 40 тисяч тонн палива.

Ви, напевно, пам'ятаєте мою посаду про "страшний сон" пропагандистки Симонян, яка дуже боялася, що українці можуть застосувати "рій" безпілотників. Отож окупанти повідомляють, що всього було одночасно шість БПЛА, два з яких вразили ціль. За іншими, мабуть, діяла ППО (відео 3). Це вже "рій"? Як ви думаєте?

Спікер Сил Оборони Олексій Дмитрашкіський дуже оригінально прокоментував інцидент у Криму (відео 4). Підкажу як футбольний фанат, що сьогоднішній віршик – перероблена стара "кричалка" київського "Динамо".

Російські пропагандисти синхронно використали відео вчорашнього обстрілу в Умані, щоб розповісти про «обстріл Донецька» (фото 6-відео 7). Після ідентифікації тіл встановили, що в Умані загинуло шестеро дітей. Жертвам віком від 1,5 до 16 років.

Оскільки з парадами на 9 травня у росіян виникли певні складнощі через відсутність для цього техніки та ризик безпеки, вони вирішили почати з військових парадів дитячих садків (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.