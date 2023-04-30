В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко показала, как на территории российской Перми произошел пожар на уникальном оборонном заводе (видео доступно в истории).

Сегодня утром беспилотные летательные аппараты совершили нападение на нефтебазу в Севастополе (видео 1). На самом деле это не просто нефтебаза (она обозначена на фото 2 сиреневым цветом), а военный объект в городке 810 бригады морской пехоты России, который должен быть особо защищен, как объяснил аналитик Максим Майоров. В результате было уничтожено 40 тысяч тонн топлива.

Вы, наверное, помните мой пост о "страшном сне" пропагандистки Симонян, которая очень боялась, что украинцы могут применить "рой" беспилотников. Так вот оккупанты сообщают, что всего было одновременно шесть БПЛА, два из которых поразили цель. По другим, очевидно, действовала ПВО (видео 3). Это уже "рой"? Как вы думаете?

Спикер Сил Обороны Алексей Дмитрашкиский очень оригинально прокомментировал инцидент в Крыму (видео 4). Подскажу как футбольный фанат, что сегодняшний стишок – переделанная старая "кричалка" киевского "Динамо".

Российские пропагандисты синхронно использовали видео вчерашнего обстрела в Умани, чтобы рассказать об «обстреле Донецка» (фото 6-видео 7). После идентификации тел установили, что в Умани погибли шесть детей. Жертвам от 1,5 до 16 лет.

Поскольку с парадами на 9 мая у россиян возникли определенные сложности из-за отсутствия для этого техники и риска безопасности, они решили начать с военных парадов детских садов (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.