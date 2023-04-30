Співачка Тіна Кароль потрапила у скандал кілька днів тому через те, що новий кліп було розроблено разом із росіянами. Артистка терпіти таке не стала і заявила, що видалить відео.

Через це Кароль вирішила інакше прорекламувати свою нову пісню – опублікувала коротке відео зі зйомок у Києві.

Втім, уривок не всі оцінили навіть розкритикували Кароль за її образ у ковдрі:

«Навіщо ця ковдра? І пісня така собі, хоч мені дуже подобається її творчість, але це якось не зайшло!; Ні слова не зрозуміти... це називається пісня українською?; Пісня на повторі другий день; Неймовірно красиво, чуттєво;

Раніше дуже подобалися пісні Тіни, але цю пісню слухати неможливо, з третього разу почула, що вона там співає…; Слів не розібрати у такому виконанні пісні; Але чому ви останнім часом не співаєте, а шепочете) Гра голосу це добре, але це стало занадто».

Після виходу свого кліпу Тіна Кароль потрапила до центру обговорень, адже її робота знімалася у співпраці з росіянами. Багатьох це обурило і в результаті на артистку навіть обрушилося цькування.

Зірка визнала, що не знала, яка саме команда з нею працювала. Проте чесно висловила свою думку та видалила відео. Після цього артистка поділилася кадрами з останньої зйомки, яку влаштувала у Києві.

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