Певица Тина Кароль попала в скандал несколько дней назад из-за того, что новый клип был разработан вместе с россиянами. Артистка терпеть подобное не стала и заявила, что удалит видео.
Из-за этого Кароль решила иначе прорекламировать свою новую песню - опубликовала короткое видео со съемок в Киеве.
Впрочем, отрывок не все оценилии даже раскритиковали Кароль за ее образ в одеяле:
«Зачем это одеяло? И песня так себе, хоть мне очень нравится ее творчество, но это как-то не зашло!; Ни слова не понять... это называется песня на украинском?; Песня на повторе второй день; Невероятно красиво, чувственно;
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Переговоры между Украиной и Россией, эксперт оценил реальность: "Сначала надо дождаться..."
Жители сел могут схлопотать огромный штраф за одно неправильное действие: "больше 20 тысяч за..."
Оккупанты сами уйдут из Крыма, ВСУ не оставят выбора: "После уничтожения моста..."
Скандал вокруг Русланы на "Евровидении-2023" получил новое продолжение: "Это несправедливо!"
Раньше очень нравились песни Тины, но эту песню слушать невозможно, с третьего раза услышала что она там поет…; Слов не разобрать в таком исполнении песни; Но почему вы в последнее время не поете, а шепчете) Игра голоса это хорошо , но это стало слишком».
После выхода своего клипа Тина Кароль попала в центр обсуждений, ведь ее работа снималась в сотрудничестве с россиянами. Многих это возмутило и в результате на артистку даже обрушилась травля.
Звезда признала, что не знала о том, какая именно команда с ней работала. Однако честно выразила свое мнение и удалила видео. После этого артистка поделилась кадрами с последней съемки, которую устроила в Киеве.
Напомним, Кароль в корсете дерзко напомнила о себе с неожиданным анонсом
А еще Politeka сообщала, что Кароль распахнула халат и показала, ради чего тяжело худела
Также Politeka писала, что Кароль неоднозначно высказалась о своем новом увлечении, удивив украинок