Певица Тина Кароль попала в скандал несколько дней назад из-за того, что новый клип был разработан вместе с россиянами. Артистка терпеть подобное не стала и заявила, что удалит видео.

Из-за этого Кароль решила иначе прорекламировать свою новую песню - опубликовала короткое видео со съемок в Киеве.

Впрочем, отрывок не все оценилии даже раскритиковали Кароль за ее образ в одеяле:

«Зачем это одеяло? И песня так себе, хоть мне очень нравится ее творчество, но это как-то не зашло!; Ни слова не понять... это называется песня на украинском?; Песня на повторе второй день; Невероятно красиво, чувственно;

Раньше очень нравились песни Тины, но эту песню слушать невозможно, с третьего раза услышала что она там поет…; Слов не разобрать в таком исполнении песни; Но почему вы в последнее время не поете, а шепчете) Игра голоса это хорошо , но это стало слишком».

После выхода своего клипа Тина Кароль попала в центр обсуждений, ведь ее работа снималась в сотрудничестве с россиянами. Многих это возмутило и в результате на артистку даже обрушилась травля.

Звезда признала, что не знала о том, какая именно команда с ней работала. Однако честно выразила свое мнение и удалила видео. После этого артистка поделилась кадрами с последней съемки, которую устроила в Киеве.

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