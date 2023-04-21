Популярная украинская исполнительница после похудения смогла впечатлить сразу в двух образах.

В этот раз популярная певица Тина Кароль появилась сразу в двух образах перед поклонниками. На странице ФанТины предложили выбрать лучший стиль звезды за последнее время. В скромных нарядах певица с легкостью подчеркнула то, как преобразилась после похудения.

"Вес потерялся, потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике… только потом прозрение" - ранее рассказала исполнительница, касательного своего похудения.

«Битва образов! Выбирай, какой тебе больше нравится» - предложили украинцам. Мнения разделились, но многие оценили заметно похудевшую фигуру артистки. По словам украинцев, в топе звезда выглядит довольно привлекательно.

«Оба образа прекрасны; Первый; Второй; круто, но думаю оба хороши; Привет первый. Благодарю тебя за то, что ты есть! Да хранит тебя Господь и твою семью!; Тина круто похудела; Во всех образах богиня».

В данный момент артистка вместе с коллегами готовится представить что-то интересное, на что намекнула в Инстаграм.

Как известно, через три недели в Ливерпуле от имени Украины состоится финал песенного конкурса Евровидение. Сейчас стало известно, кто из украинских звезд выйдет на эту сцену. Среди артистов будет и Тина Кароль.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.