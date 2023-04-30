Кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога з крем-сиром в Інстаграмі на своїй сторінці. Він вирішив також уявити коротке відео з приготуванням, хоча багато хто звернув увагу саме на зовнішність самого кулінара.

«Морковний пиріг із кремом-сиром. Шоколад, цукерки, печиво чи пиріжки — навіть такі смакоти згодом набридають. Якщо ви шукаєте незвичайну альтернативу, раджу спробувати цей морквяний пиріг!» – написав Ектор.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

Для пирога:

• Олія – 140 мл

• Яйця – 2 шт.

• Тростинний цукор – 200 г

• Терта морква – 300 г

• Борошно – 180 г

• Сода – 1/2 ч.л.

• мелена кориця – 1 ч.л.

• Сіль

• Ананас

• Родзинки

• Волоські горіхи

Для глазурі:

• Вершковий сир – 250 г

• Цукрова пудра – 275 г

Далі необхідно поставити тісто в духовку на 60 хвилин|мінути| при 150°C. Знадобиться також пергамент, щоб нічого не прилипло та не підгоріло. Приготування слід продовжити, поки зубочистка не буде сухою.

Далі даємо повністю охолонути тісту, а потім додаємо зверху глазур.

«Я дивилася рецепт, а виявлялося треба було розглядати нігті; Ананас свіжий? Якщо чоловік хоче фарбувати нігті – нехай фарбує. Не бачу проблеми;

Навіщо чоловік фарбує нігті?; Усі похитнулися на нігтях і сперечаються, що добре, а що погано; Викиньте цей савдеп із голови, я бачу гарні та гарні нігті».

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