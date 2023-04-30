Кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом морквяного пирога з крем-сиром в Інстаграмі на своїй сторінці. Він вирішив також уявити коротке відео з приготуванням, хоча багато хто звернув увагу саме на зовнішність самого кулінара.
«Морковний пиріг із кремом-сиром. Шоколад, цукерки, печиво чи пиріжки — навіть такі смакоти згодом набридають. Якщо ви шукаєте незвичайну альтернативу, раджу спробувати цей морквяний пиріг!» – написав Ектор.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
Для пирога:
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
Нові штрафи готують в Україні: за що доведеться платити у 2,5 рази більше
Названо варіанти подій у разі, якщо Україна не відвоює свої території до кінця року: "Можемо опинитися на порозі нової війни"
За $500 продається будинок з великою ділянкою біля озера: що у ньому є, фото
Мобілізація в Україні: призов на військову службу хочуть перевести на інший рівень, що пропонують
• Олія – 140 мл
• Яйця – 2 шт.
• Тростинний цукор – 200 г
• Терта морква – 300 г
• Борошно – 180 г
• Сода – 1/2 ч.л.
• мелена кориця – 1 ч.л.
• Сіль
• Ананас
• Родзинки
• Волоські горіхи
Для глазурі:
• Вершковий сир – 250 г
• Цукрова пудра – 275 г
Далі необхідно поставити тісто в духовку на 60 хвилин|мінути| при 150°C. Знадобиться також пергамент, щоб нічого не прилипло та не підгоріло. Приготування слід продовжити, поки зубочистка не буде сухою.
Далі даємо повністю охолонути тісту, а потім додаємо зверху глазур.
«Я дивилася рецепт, а виявлялося треба було розглядати нігті; Ананас свіжий? Якщо чоловік хоче фарбувати нігті – нехай фарбує. Не бачу проблеми;
Навіщо чоловік фарбує нігті?; Усі похитнулися на нігтях і сперечаються, що добре, а що погано; Викиньте цей савдеп із голови, я бачу гарні та гарні нігті».
Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для світу.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво із "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво порадував українців злободенним жартом.