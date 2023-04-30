Відома співачка Злата Огневич поділилася, яка у неї непроста подорож відбувається заради весілля.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася у соціальній мережі, як відбувається її невелика поїздка. Артистка довго чекала на можливість виїхати з країни, бо попрямувала на весілля.

«Аеропорт у Мадриді – величезний! Комфортний, нюанс один – їжа… Між терміналами курсують поїзди, п'ять годин очікування промайнули як один.

Я лечу на весілля до Мексики! Знаю про цю країну лише з фільмів, оглядів блогерів на Ютубі та ще з уроків географії. Мій мозок поки що не може усвідомити цей факт. Дорога забирає багато сил. Попереду 10 годин хмар, кіно, книг, думок, музики та сну!» - Поділилася Злата. Вона не почала розкривати при цьому, до кого саме летить на весілля.

За словами Огневич, зазвичай люди подорожують життям, згадуючи своїх колишніх коханих, яких вони втратили.

Відомо, що артистка разом із колегою знімали свій кліп до Києва. Дуже символічно, що кліп було знято в одному з будинків культури міста, яке було повністю перетворено декораторами.

«Через 24 години після прем'єри ми у трендах YouTube! Дякую кожному, хто підтримує українську музику» - поділилася успіхом Злата.

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