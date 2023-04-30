Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася у соціальній мережі, як відбувається її невелика поїздка. Артистка довго чекала на можливість виїхати з країни, бо попрямувала на весілля.
«Аеропорт у Мадриді – величезний! Комфортний, нюанс один – їжа… Між терміналами курсують поїзди, п'ять годин очікування промайнули як один.
Я лечу на весілля до Мексики! Знаю про цю країну лише з фільмів, оглядів блогерів на Ютубі та ще з уроків географії. Мій мозок поки що не може усвідомити цей факт. Дорога забирає багато сил. Попереду 10 годин хмар, кіно, книг, думок, музики та сну!» - Поділилася Злата. Вона не почала розкривати при цьому, до кого саме летить на весілля.
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За словами Огневич, зазвичай люди подорожують життям, згадуючи своїх колишніх коханих, яких вони втратили.
Відомо, що артистка разом із колегою знімали свій кліп до Києва. Дуже символічно, що кліп було знято в одному з будинків культури міста, яке було повністю перетворено декораторами.
«Через 24 години після прем'єри ми у трендах YouTube! Дякую кожному, хто підтримує українську музику» - поділилася успіхом Злата.
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