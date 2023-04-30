Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась в социальной сети, как проходит ее небольшая поездка. Артистка долго ждала возможности уехать из страны, так как направилась на свадьбу.

«Аэропорт в Мадриде – огромный! Комфортный, нюанс один – еда… Между терминалами курсируют поезда, пять часов ожидания промелькнули, как один.

Я лечу на свадьбу в Мексику! Знаю об этой стране только из фильмов, обзоров блогеров на Ютубе и еще из уроков географии. Мой мозг пока не может осознать этот факт. Дорога забирает много сил. Впереди 10 часов туч, кино, книг, мыслей, музыки и сна!» - поделилась Злата. Она не стала раскрывать при этом, к кому именно летит на свадьбу.

По словам Огневич, обычно люди путешествуют по жизни, вспоминая своих бывших возлюбленных, которых они потеряли.

Известно, что артистка вместе с коллегой снимали свой клип в Киева. Очень символично, что клип был снят в одном из домов культуры города, который был полностью преобразован декораторами.

«Через 24 часа после премьеры мы в трендах YouTube! Спасибо каждому, кто поддерживает украинскую музыку» - поделилась успехом Злата.

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