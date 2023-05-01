Блогерка Катя Репяхова вирішила поговорити з фанатами, відповідаючи на їхні запитання. Дружина Віктора Павлика залишила віконце у сторіс Інстаграм, де ділиться всім цікавим.

"Розкажіть, як відучити від пустушки?", - Запитала Репяхова.

"Якогось дня забрала і більше не дала. Були істерики, були пальці в роті. Стало легше після двох тижнів", - написала дружина зірки у відповідь.

Варто зазначити, що Катя Репяхова – молода українська блогерка, яка кілька років тому вийшла заміж за музиканта та Народного артиста України Віктора Павлика. У пари є спільний син Михайло, який для Каті став первістком. Для Павлика це була четверта дитина від четвертої дружини.

Репяхова зізнавалася, що поки немає часу та бажання заводити ще одну дитину. До того ж Катю багато критикували через нагляд за Мишком. Адже Репяхова постійно лишає дитину у мами. А нещодавно блогерка здалася і відвела малюка на корекцію мови, адже фанати зазначали, що на його вік він знає досить мало слів.

Окрім блогерства та виховання дитини Катя займається організацією концертів для чоловіка. І навіть завдяки цьому спромоглася придбати собі автомобіль.

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