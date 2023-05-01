Блогерка Катя Репяхова вирішила поговорити з фанатами, відповідаючи на їхні запитання. Дружина Віктора Павлика залишила віконце у сторіс Інстаграм, де ділиться всім цікавим.
"Розкажіть, як відучити від пустушки?", - Запитала Репяхова.
"Якогось дня забрала і більше не дала. Були істерики, були пальці в роті. Стало легше після двох тижнів", - написала дружина зірки у відповідь.
Варто зазначити, що Катя Репяхова – молода українська блогерка, яка кілька років тому вийшла заміж за музиканта та Народного артиста України Віктора Павлика. У пари є спільний син Михайло, який для Каті став первістком. Для Павлика це була четверта дитина від четвертої дружини.
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Репяхова зізнавалася, що поки немає часу та бажання заводити ще одну дитину. До того ж Катю багато критикували через нагляд за Мишком. Адже Репяхова постійно лишає дитину у мами. А нещодавно блогерка здалася і відвела малюка на корекцію мови, адже фанати зазначали, що на його вік він знає досить мало слів.
Окрім блогерства та виховання дитини Катя займається організацією концертів для чоловіка. І навіть завдяки цьому спромоглася придбати собі автомобіль.
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