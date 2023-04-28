Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова решила поболтать с фанатами. Звезда предложила задавать вопросы украинцам в сторис Инстаграм.
"Давно не оставляла окошечко для вопросов", - написала Катя.
"Когда за доченькой?))", - спросил фанат.
"Пока много моего внимания требует Миша. И муж не сильно готов к следующему ребенку", - написала Репяхова.
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"Вы видите результат по подбородку? Ибо что-то на сторис показалось... Что видно еще немножко", - написала еще одна фанатка.
"Липофилинг не решает проблему на 100%. Врач сразу об этом сказал) Для того, чтобы совсем избавиться подбородка, нужно ставить имплант. Я это сделаю, когда буду делать грудь", - написала Репяхова в ответ.
Стоит отметить, Катя Репяхова - известная украинская блогерша, которая вышла замуж за Виктора Павлика, который старше нее на 28 лет. У пары появился сын Михаил несколько лет назад. Если для Кати это был первенец, то для Виктора четвертый ребенок от четвертой жены. Репяхова стала не только супругой для Павлика, но и его менеджером, который организовывает концертную деятельность звезды. А недавно Катя призналась, что концерт в Днепре звезды сорвался по вине организаторов.
Напомним, жена Павлика рассказала о проблеме со здоровьем, с которой борется многие годы
А еще Politeka сообщала, что жена Павлика показала дом своего детства, который ее семья потеряла
Также Politeka писала, что концерт Павлика отменен, жена обратилась к украинцам