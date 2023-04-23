Молодая жена Виктора Павлика активно ведет свою страницу в сети, где рассказывает о жизни их семьи, делиться личным и не забывает о милых кадрах. В этот раз вместе со своей мамой она приехала в Днепр, где посетила могилы своих бабушки и дедушки. Также она приехала в дом, который строил ее отец. Кадрами Екатерина Репяхова поделилась в своих Инстаграм-сториз.

На соответствующих кадрах можно увидеть двухэтажный кирпичный дом с фигурными окнами и черепичной остроконечной крышей. Вокруг территории построен высокий забор, а зеленый газон обрамляет двор. Также перед домом высажены ели и можжевельник. К сожалению, этот дом больше не принаджежит семье Екатерины Репяховой - они его потеряли.

"В этом доме должна была жить наша большая семья. Его построил мой папа и мама. Но он не наш, не суждено. Папа заложил этот дом в банк и он теперь не наш, хотя все это строилось мамой и папой. Каждый камень, каждый кирпич", - поделилась Екатерина Репяхова.

Она добавила, что отец привез кирпич из Прибалтики, а камень из Карпат. Более того, отец блогерши сам придумал проект дома и каждую в нем комнату.

Ко всему прочему жена Виктора Павлика показала архивное фото, на котором совсем маленькой позирует рядом с братом. Вместе они стоят у входа в этот дом.

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