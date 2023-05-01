Українська танцівниця Вікторія Ткач, дружина Юрія Ткача із "Квартал 95", показала розтяжку. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться сімейними кадрами.

"Але ще вранці я могла так..))

М'язи пам'ятають.

Як ваше самопочуття?

У мене таке враження, наче Меркурій зайшов за всі планети, галактики, а нам забули про це сказати...", - написала Вікторія у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Можна до збірної брати";

"Ліза так на Вас схожа, капець".

Варто зазначити, що Вікторія Ткач - українська танцівниця, яка стала дружиною Юрія Ткача з "Квартал 95", з яким знайома з підліткових років. Пара має спільну дочку Лізу, яка кілька років тому пішла до школи. Дівчинка вже почала тішити батьків своїми талантами. А нещодавно Вікторія розповіла, як відпочила від соціальних мереж.

"Щось мої канікули від соц.мереж трохи затяглися... І немов багато чого відбувається навколо, але був затяжний період, коли просто не хотілося нічого виставляти! Така собі мовчазна пауза від інстаграм.. де ніде одна сторка або піст у стрічку", - написала Вікторія у публікації.

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