Украинская танцовщица Виктория Ткач, жена Юрия Ткача из "Квартал 95", показала растяжку. Звезда опубликовала фото в своем Инстаграм, где делится семейными кадрами.

"Но ведь еще утром я могла так..))

Мышцы таки помнят.

Как ваше самочувствие?

У меня такое впечатление, словно Меркурий зашел за все планеты, галактики, а нам забыли об этом сказать...", - написала Виктория в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Можно в сборную брать";

"Лиза так на Вас похожа, капец".

Стоит отметить, Виктория Ткач - украинская танцовщица, которая стала женой Юрия Ткача из "Квартал 95", с которым знакома с подростковых лет. У пары есть совместная дочь Лиза, которая несколько лет назад пошла в школу. Девочка уже начала радовать родителей своими талантами. А недавно Виктория рассказала, как отдохнула от социальных сетей.

"Что-то мои каникулы от соц.сетей немного затянулись… И словно многое происходит вокруг, но был затяжной период, когда просто не хотелось ничего выставлять! Этакая молчаливая пауза от инстаграмм.. где негде одна сторька или пост в ленту", - написала Виктория в публикации.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" признался, как рассказывал дочери о войне и учил прятаться

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