Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав чарівні кадри із маленьким сином Левчиком.

Схоже, після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою Микита продовжує проводитися час із їхнім спільним сином Левом. На нових фотографіях шоумена знято на прогулянці з малюком, він тримає дитину на руках і щасливо посміхається.

У підписі до публікації Добринін поділився своїми почуттями: "Я нескінченно люблю тебе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:

"Вчіться, мужики, як треба своїх дітей любити!"

"Шкода, що без Дашки, гарна була пара".

"Лапочка такий".

"Найкраще тато і син".

"Справжній татко і любить свою дитину".

"Ви дуже гарні обидва".

"Супер, що не соромитесь своїх почуттів".

"Лев такий красень, весь у тата".

"Микита, тримайтеся, все буде добре".

"Дітки цього віку дуже потребують батьків".

"Це так класно, коли тато так любить".

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