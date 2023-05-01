Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розлучився з дружиною Дашею Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу блогер виклав чарівні кадри із маленьким сином Левчиком.
Схоже, після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою Микита продовжує проводитися час із їхнім спільним сином Левом. На нових фотографіях шоумена знято на прогулянці з малюком, він тримає дитину на руках і щасливо посміхається.
У підписі до публікації Добринін поділився своїми почуттями: "Я нескінченно люблю тебе". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телеведучого:
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"Вчіться, мужики, як треба своїх дітей любити!"
"Шкода, що без Дашки, гарна була пара".
"Лапочка такий".
"Найкраще тато і син".
"Справжній татко і любить свою дитину".
"Ви дуже гарні обидва".
"Супер, що не соромитесь своїх почуттів".
"Лев такий красень, весь у тата".
"Микита, тримайтеся, все буде добре".
"Дітки цього віку дуже потребують батьків".
"Це так класно, коли тато так любить".
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