Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил очаровательные кадры с маленьким сыном Левчиком.
Похоже, после развода с блогершей Дашей Квитковой Никита продолжает проводиться время с их общим сыном Львом. На новых фотографиях шоумен запечатлен на прогулке с малышом, он держит ребенка на руках и счастливо улыбается.
В подписи к публикации Добрынин поделился совими чувствами: "Я бесконечно люблю тебя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:
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"Учитесь, мужики, как надо своих детей любить!".
"Жаль, что без Дашки, хорошая была пара".
"Лапочка такой".
"Самый лучше папа и сын".
"Настоящий папочка и любит своего ребенка".
"Вы очень хороши оба".
"Супер, что не стесняетесь своих чувств".
"Лев такой красавец, весь в папу".
"Никита, держитесь, все будет хорошо".
"Детки в этом возрасте очень нуждаются в родителях".
"Это так классно, когда папа так любит".
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