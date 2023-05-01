Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", а недавно расстался с женой Дашей Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз блогер выложил очаровательные кадры с маленьким сыном Левчиком.

Похоже, после развода с блогершей Дашей Квитковой Никита продолжает проводиться время с их общим сыном Львом. На новых фотографиях шоумен запечатлен на прогулке с малышом, он держит ребенка на руках и счастливо улыбается.

В подписи к публикации Добрынин поделился совими чувствами: "Я бесконечно люблю тебя". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телеведущего:

"Учитесь, мужики, как надо своих детей любить!".

"Жаль, что без Дашки, хорошая была пара".

"Лапочка такой".

"Самый лучше папа и сын".

"Настоящий папочка и любит своего ребенка".

"Вы очень хороши оба".

"Супер, что не стесняетесь своих чувств".

"Лев такой красавец, весь в папу".

"Никита, держитесь, все будет хорошо".

"Детки в этом возрасте очень нуждаются в родителях".

"Это так классно, когда папа так любит".

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