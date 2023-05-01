Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, який має гнучкість. Актриса опублікувала кадри у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим. На кадрах можна побачити, як Ганна займається, вражаючи гнучкістю.
"Level up. Аня нарешті піднялася на лікті", - написала Ганна в публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ти якась жінка без кісток! Як ти це робиш?";
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"Я ось так полежав 10 хвилин, ніфіга не вийшло, скільки потрібно полежати, щоб вийшло";
"Скільки років ви займаєтеся?";
"Так дивишся і ніби це так легко. А насправді це велика робота "до", щоб стати на лікті!".
Варто зазначити, що Анна Кошмал – успішна актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами. А нещодавно Ганна поділилася віршем Василя Симоненка.
«Мені здається, — може, я не знаю, —
Було і буде так у всі часи:
Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси.
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що кохає», - написала звезда.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" показала, як зранку розминає своє тіло.
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