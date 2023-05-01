Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, який має гнучкість. Актриса опублікувала кадри у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим. На кадрах можна побачити, як Ганна займається, вражаючи гнучкістю.

"Level up. Аня нарешті піднялася на лікті", - написала Ганна в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ти якась жінка без кісток! Як ти це робиш?";

"Я ось так полежав 10 хвилин, ніфіга не вийшло, скільки потрібно полежати, щоб вийшло";

"Скільки років ви займаєтеся?";

"Так дивишся і ніби це так легко. А насправді це велика робота "до", щоб стати на лікті!".

Варто зазначити, що Анна Кошмал – успішна актриса, яка стала популярною завдяки серіалу "Свати". Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами. А нещодавно Ганна поділилася віршем Василя Симоненка.

«Мені здається, — може, я не знаю, —

Було і буде так у всі часи:

Любов, як сонце, світу відкриває

Безмежну велич людської краси.

І тому світ завжди благословляє

І сонце, що встає, і серце, що кохає», - написала звезда.

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