Анна Кошмал - известная украинская актриса, решила высказаться в Инстаграм о важном. Она отмечает, что наш образ мышления играет важную роль в нашей жизни и определяет нашу судьбу. Мысли имеют материальную природу и формируют наш опыт, поэтому мы притягиваем в свою жизнь все, что соответствует нашим мыслям.

В ее жизни есть люди, которые контролируют все вокруг себя, и она их безгранично любит. Она признает, что они прекрасно дополняют друг друга: они не позволяют ей расслабляться, а она всегда рядом, чтобы напомнить им, что некоторые вещи стоит отпустить и довериться Вселенной.

Она верит в мудрость, что доверие Вселенной означает не рассчитывать на конкретный результат и не привязываться к нему.

Кошмал признает, что она не святая и иногда борется с негативными эмоциями. Для нее важно научиться трансформировать свои эмоции и чувствовать свет внутри, даже когда она чувствует боль. Она считает, что боль это не просто хорошо или плохо, она просто есть и часто сопровождает нас на протяжении всей жизни.

С другой стороны, страх и ненависть могут притягивать к нам события и людей, которые соответствуют этим эмоциям. Поэтому важно обращать внимание на свои мысли и эмоции, чтобы привлекать в свою жизнь то, что хотим получить.

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