Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, какой владеет гибкостью. Актриса опубликовала кадры в своем блоге Инстаграм, где делится всем интересным. На кадрах можно увидеть, как Анна занимается, впечатляя гибкостью.

"Level up. Аня наконец-то поднялась на локте", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты какая-нибудь женщина без костей! Как ты это делаешь?";

"Я вот так полежал 10 минут, нифига не получилось, сколько нужно полежить чтобы получилось";

"Сколько лет вы занимаетесь?";

"Так смотришь и будто это так легко. А на самом деле это большая работа "до", чтобы стать на локте!".

Стоит отметить, что Анна Кошмал - успешная актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами. А недавно Анна поделилась стихом Василия Симоненко.

«Мені здається, — може, я не знаю, —

Було і буде так у всі часи:

Любов, як сонце, світу відкриває

Безмежну велич людської краси.

І тому світ завжди благословляє

І сонце, що встає, і серце, що кохає», - написала звезда.

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