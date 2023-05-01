Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, какой владеет гибкостью. Актриса опубликовала кадры в своем блоге Инстаграм, где делится всем интересным. На кадрах можно увидеть, как Анна занимается, впечатляя гибкостью.
"Level up. Аня наконец-то поднялась на локте", - написала Анна в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ты какая-нибудь женщина без костей! Как ты это делаешь?";
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"Я вот так полежал 10 минут, нифига не получилось, сколько нужно полежить чтобы получилось";
"Сколько лет вы занимаетесь?";
"Так смотришь и будто это так легко. А на самом деле это большая работа "до", чтобы стать на локте!".
Стоит отметить, что Анна Кошмал - успешная актриса, которая стала популярной благодаря сериалу "Сваты". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами. А недавно Анна поделилась стихом Василия Симоненко.
«Мені здається, — може, я не знаю, —
Було і буде так у всі часи:
Любов, як сонце, світу відкриває
Безмежну велич людської краси.
І тому світ завжди благословляє
І сонце, що встає, і серце, що кохає», - написала звезда.
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