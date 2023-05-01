Олена та продюсер Сергій Кравець одружилися у 2002 році. Пара виховує трьох дітей - 20-річну Машу та двійнят Ваню та Катю, які з'явилися на світ у серпні 2016 року.

1 травня Сергієві виповнюється 44 роки. З цієї нагоди чоловік зірки "Квартал 95" на своїй сторінці в Instagram розповів про оригінальний спосіб привітати його та допомогти українським захисникам.

"Сьогодні мені 44. Друзі питають, що подарувати на день народження?Тут немає про що думати, бо більш за все на світі хочу Перемогу.

- Ну це зрозуміло! А ще?

А ще мені подобається, коли люди замість подарунка оголошують збір на щось супер потрібне для ЗСУ. Зрозуміла та звична схема: відкрити «банку», оголосити мету, поставити терміни та злітаємо! Але тут переді мною постало нове питання: а на що саме збирати? Вік солідний, отже і мета має бути амбітною", — пише Сергій Кравець.

Спершу він помріяв про супутник, адже в його тезки Сергія Притули все вдалося. Але потім вирішив дивитися на речі більш приземлено та з урахуванням свого віку, тому за мету узяв суму 444444,44 грн.

"Друзі, пропоную маленьку розвагу: хто вирішить мене привітати – закидайте в банку суму кратну 44. Тобто, привітайте мене своїми 44 гривнями, 88 чи 1936, ну, ви зрозуміли. Я, звісно, буду першим і закидаю 4444 грн. Далі логіка така:

Менше 10% суми - цілимося в один-два простих тепловізори та/або нічники

10-30% суми - купуємо дрон та тепловізор.

30-50% суми - дрон із тепловізором.

50% і більш - цілімося в Джип, а на здачу підбираємо нічник або теплик, або дрон", — додав продюсер.

Нагадаємо, зірки Кварталу не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачом.