Елена и продюсер Сергей Кравец поженились в 2002 году. Пара воспитывает троих детей - 20-летнюю Машу и близнецов Ваню и Катю, появившихся на свет в августе 2016 года.

1 мая Сергею исполняется 44 года. По этому случаю муж звезды "Квартал 95" на своей странице в Instagram рассказал об оригинальном способе поздравить его и помочь украинским защитникам.

"Сегодня мне 44. Друзья спрашивают, что подарить на день рождения? Здесь не о чем думать, потому что больше всего на свете хочу Победу.

– Ну это понятно! А еще?

А еще мне нравится, когда люди вместо подарка объявляют сбор на что-то супер нужное для ВСУ. Понятная и привычная схема: открыть «банку», объявить цель, поставить сроки и взлетаем! Но тут передо мной встал новый вопрос: а на что именно собирать? Возраст солидный, следовательно, и цель должна быть амбициозной", — пишет Сергей Кравец.

Сначала он помечтал о спутнике, ведь у его тезки Сергея Притулы все удалось. Но потом решил смотреть на вещи более приземлено и с учетом своего возраста, поэтому за цель взял сумму 444444,44 грн.

"Друзья, предлагаю маленькое развлечение: кто решит меня поздравить – забрасывайте в банку сумму кратную 44. То есть, поздравьте меня своими 44 гривнами, 88 или 1936, ну, вы поняли. Я, конечно, буду первым и забрасываю 4444 грн. Далее логика такая:

Меньше 10% суммы - целимся в один-два простых тепловизора и/или ночники

10-30% суммы - покупаем дрон и тепловизор.

30-50% суммы - дрон с тепловизором.

50% и более – целимся в Джип, а на сдачу подбираем ночник или теплик, или дрон", - добавил продюсер.

Напомним, звезды Квартала не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.