Євген Клопотенко розповів, що їхній аромат та зовнішній вигляд такі апетитні, що буде складно втриматись і не з'їсти їх усі одразу.

Страви з картоплі завжди виходять вкрай смачними та ситними. Немає сумнівів у тому, що кожна господиня має свої улюблені рецепти картопляних страв. Та ніколи не пізно, спробувати приготувати щось новеньке.

Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт картопляних млинців.

Євген Клопотенко розповів, що млинці з картоплею виходять дуже м'якими, рум'яними та пухкими. Їхній аромат і зовнішній вигляд такі апетитні, що буде складно втриматися і не з'їсти їх усі відразу. Але не поспішайте, адже до них потрібно буде приготувати медову підливу.

Що вам знадобиться:

5 картоплин середнього розміру

300 мл молока 2,5%

250 г борошна

3 яйця

1 ст. л. сахара

5 ст. л. соняшникової олії (3 ст. л. в тісто, 2 ст. л. для смаження)

1 ч. л. рік

Для підливи:

100 мл меду

1 зірочка бодяна

3 коробочки кардамону

3 бутона гвоздики

Як приготувати страву за рецептом Євгенія Клопотенко:

1. Почистіть картоплю та відваріть у підсоленій воді. З готової картоплі злийте всю воду та розімніть у пюре. У пюре, що остигло, додайте молоко, яйця, цукор, сіль і соняшникову олію. Перемішайте, щоб не було грудочок.

2. Додайте порціями в суміш просіяного борошна і ретельно перемішайте для отримання однорідного тіста.

3. Змастіть маслом невелику сковороду, вилийте на середину картопляне тісто і перевертайте його з боку на бік, щоб воно розтеклося по всій поверхні. Смажте до золотистої скоринки з двох боків.

4. Готуємо соус: підігрійте мед із зірочкою бодяною, коробочками кардамону та бутонами гвоздики. Залишіть на 15-20 хвилин, нехай мед вбере аромати спецій.

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