Блюда из картофеля всегда получаются крайне вкусными и сытными. Нет сомнений в том, что у каждой хозяйки есть свои любимые рецепты картофельных блюд. Ни никогда не поздно, попробовать приготовить что-то новенькое.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт картофельных блинов.
Евгений Клопотенко рассказал, что блинчики из картофелем получаются очень мягкими, румяными и рыхлыми. Их аромат и внешний вид такие аппетитные, что будет сложно удержаться и не сьесть их все сразу. Но не спешите, ведь к ним нужно будет еще приготовить медовую подливу.
Что вам понадобится:
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- 5 картофелин среднего размера
- 300 мл молока 2,5%
- 250 г муки
- 3 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 5 ст. л. подсолнечного масла (3 ст. л. в тесто, 2 ст. л. для жарки)
- 1 ч. л. соли
Для подливы:
- 100 мл меда
- 1 звездочка бодяная
- 3 коробочки кардамона
- 3 бутона гвоздики
Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Почистите картофель и отварите в подсоленной воде. С готового картофеля слейте всю воду и разомните в пюре. В остывшее пюре добавьте молоко, яйца, сахар, соль и подсолнечное масло. Перемешайте, чтобы не было комочков.
2. Порциями добавляйте в смесь просеянной муки и тщательно перемешайте для получения однородного теста.
3. Смажьте маслом небольшую сковороду, вылейте на середину картофельное тесто и переворачивайте ее с боку на бок, чтобы оно растеклось по всей его поверхности. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон.
4. Готовим соус: подогрейте мед со звездочкой бодяной, коробочками кардамона и бутонами гвоздики. Оставьте на 15-20 минут, пусть мед впитает ароматы специй.
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