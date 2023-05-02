Евгений Клопотенко рассказал, что их аромат и внешний вид такие аппетитные, что будет сложно удержаться и не сьесть их все сразу.

Блюда из картофеля всегда получаются крайне вкусными и сытными. Нет сомнений в том, что у каждой хозяйки есть свои любимые рецепты картофельных блюд. Ни никогда не поздно, попробовать приготовить что-то новенькое.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт картофельных блинов.

Евгений Клопотенко рассказал, что блинчики из картофелем получаются очень мягкими, румяными и рыхлыми. Их аромат и внешний вид такие аппетитные, что будет сложно удержаться и не сьесть их все сразу. Но не спешите, ведь к ним нужно будет еще приготовить медовую подливу.

Что вам понадобится:

5 картофелин среднего размера

300 мл молока 2,5%

250 г муки

3 яйца

1 ст. л. сахара

5 ст. л. подсолнечного масла (3 ст. л. в тесто, 2 ст. л. для жарки)

1 ч. л. соли

Для подливы:

100 мл меда

1 звездочка бодяная

3 коробочки кардамона

3 бутона гвоздики

Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Почистите картофель и отварите в подсоленной воде. С готового картофеля слейте всю воду и разомните в пюре. В остывшее пюре добавьте молоко, яйца, сахар, соль и подсолнечное масло. Перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Порциями добавляйте в смесь просеянной муки и тщательно перемешайте для получения однородного теста.

3. Смажьте маслом небольшую сковороду, вылейте на середину картофельное тесто и переворачивайте ее с боку на бок, чтобы оно растеклось по всей его поверхности. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон.

4. Готовим соус: подогрейте мед со звездочкой бодяной, коробочками кардамона и бутонами гвоздики. Оставьте на 15-20 минут, пусть мед впитает ароматы специй.

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